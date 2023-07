112-nieuws: onderzoek naar overlijden vrouw • mannen opgepakt voor diefstal

17.00

De vrijdagavondspits is deze 14e juli al vroeg op gang gekomen. Vooral op de snelwegen A2, A16, A17 en A27 was het al snel deze middag druk. Rond vijf uur viel de grootste vertraging in Brabant echter op de A67 te noteren. Tussen de Belgische grens en Veldhoven-West stond toen een file van 10 kilometer wat een vertraging van bijna 70 minuten betekende. Oorzaak: de rechterrijstrook is dicht door een vrachtwagen met pech.

Toch viel het volgens de ANWB nog mee met de drukte. Een woordvoerster van de ANWB: "Op dit moment staat er nog geen vierhonderd kilometer file op de wegen. Dat is een stuk minder druk dan we hadden verwacht." Een week geleden, toen 'Midden' met de vakantie begon, was het rond deze tijd een stuk drukker. Toen stond er ongeveer 700 kilometer file. "Mensen lijken goed naar ons te hebben geluisterd", aldus de ANWB die eerder deze week nog waarschuwde voor drukte op de wegen richting vakantiebestemmingen.

