112-nieuws: loods met stro in brand • ernstig ongeluk festivalgangers

12.23

De motorrijder die afgelopen nacht zwaargewond raakte nadat hij van achteren werd aangereden door een automobilist op de A2 bij Budel, is een 55-jarige man uit Echt. Dat maakte de politie vanmiddag bekend. De automobilist is een 43-jarige Belg. De aanrijding vond plaats op de snelweg van Eindhoven richting Weert. De motorrijder is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. Of een van de betrokkenen onder invloed was, is niet bekendgemaakt.

11..50 - Auto glijdt van talud

Een auto is vanochtend van een talud gegleden in Veldhoven. Dit gebeurde na een kop-staartbotsing op de Heerbaan. Twee mensen raakten gewond. Zij zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het wrak is meegenomen door een bergingsbedrijf. In de aangereden auto zaten twee kinderen en hun ouders. Zij kwamen met de schrik vrij en kregen van de hulpdiensten een knuffelbeer. Het ongeluk trok veel bekijks.