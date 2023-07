112-nieuws: motorrijder zwaargewond op A2 • man beroofd van auto in Breda

03.36

Een motorrijder is afgelopen nacht zwaargewond geraakt bij een botsing op de A2 bij Budel, waarbij ook een automobilist betrokken was. De aanrijding vond plaats op de snelweg van Eindhoven richting Weert. De motorrijder is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. "Wrakstukken lagen verspreid over vierhonderd meter", laat een 112-correspondent weten. Omdat niet duidelijk was hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, werd onderzoek gedaan. De rijbaan was urenlang afgesloten voor al het verkeer.