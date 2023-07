112-nieuws: zeer grote brand in Oss • automobilist rijdt door hek

09.05

Ondertussen is de rook flink afgenomen en is er geen sprake meer van rookoverlast. Deuren en ramen kunnen daarom weer open. Het gaat om een leegstaand pand, maar een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten niet uit te kunnen sluiten dat er mensen in het pand aanwezig waren. Dak- en thuislozen maken volgens haar namelijk wel eens gebruik van het pand om er te overnachten. Er is vanochtend niemand in het pand aangetroffen, benadrukt ze.

Iets na negen uur is het sein brand meester overigens nog niet gegeven. De brandweer is nog bezig de boel flink nat te houden. Over een oorzaak van de brand kan een woordvoerder van de Veiligheidsregio nog niks zeggen. Daarvoor is het nog te vroeg.