112-nieuws: stel bedreigd met nepvuurwapens • ongeluk op A50

Een man (29) en een vrouw (26) uit Sint Willebrord zijn gisteren aan het eind van de middag in hun woonplaats aangehouden voor de bedreiging met een vuurwapen en de mishandeling van een man en een vrouw in Hoeven. Dat gebeurde in de buurt van een winkel aan de Tuin van Gerlagh. In de auto waarin de twee ervandoor gingen, vond de politie twee nepvuurwapens.

Een en ander begint wanneer de later aangehouden vrouw de winkel probeert uit te lopen en medewerkers haar proberen tegen te houden omdat ze vermoeden dat ze iets gestolen heeft. De vrouw loopt echter weg, stapt in een auto en gaat ervandoor. Een getuige die buiten staat te bellen ziet dit gebeuren. Ze fietst weg met haar boodschappen, maar wordt even verderop aangevallen door de vermeende winkeldief. Die pakt volgens de politie de getuige bij haar nek en schreeuwt waarom ze haar gefilmd heeft. De verbouwereerde getuige zegt dat ze helemaal niet aan het filmen was, maar dat ze haar vriend aan de lijn heeft.

Vanaf dat moment loop het verder uit de hand. De vriend van de vrouw die weg wilde fietsen komt erbij in een poging zijn vriendin te ontzetten. Maar ook een bekende van de vermeende winkeldief komt dreigend met een vuurwapen aanlopen. Uiteindelijk stappen de twee verdachten in een auto en rijden ze weg. Het onthutste stel blijft achter en belt de politie.

Via het kenteken van de auto waarin de twee ervandoor zijn gegaan, weet de politie de verdachten te achterhalen. Agenten praten hen met een speciale procedure voor vuurwapengevaarlijke verdachten uit de auto om ze vervolgens aan te houden. In de auto vindt de politie twee nepvuurwapens en een hakbijl. De twee worden verdacht van bedreiging, mishandeling en mogelijke diefstal.