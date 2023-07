112-nieuws: problemen op A2 voorbij • afgesloten rijstrook A27 vrijgegeven

11.20

Politieduikers zijn in het kanaal bij Beek en Donk aan het zoeken naar een voorwerp dat gisteravond in het kanaal zou zijn gegooid. Een vrachtschip dat toevallig in die tussenperiode op die plaats is gaan liggen, is door de politie verplaatst. De schipper was namelijk op dat moment niet aanwezig. Wat het voorwerp is waarnaar de politie op zoek is, wil de politie niet zeggen.