112-nieuws: vrachtwagen botst op auto • vermiste man (77) nog niet gevonden

09.35

De vermiste man van 77 naar wie gisteren met man en macht in Valkenswaard en Dommelen is gezocht, is nog niet gevonden. "De zorgen om zijn welzijn blijven onverminderd groot", laat een woordvoerder van de politie vanochtend weten.

De man uit Valkenswaard wordt sinds gisterochtend vermist. Hij vertrok toen vanuit de Dommelstraat in die plaats. Er is voor vandaag nog geen nieuwe zoekactie gepland. Dit zou volgens de politie 'uiteraard' kunnen veranderen wanneer er nieuwe informatie over de vermiste man binnenkomt. Zo bekijkt de politie bijvoorbeeld zoveel mogelijk beelden van bewakingscamera’s in de buurt om te kijken of de man daarop te zien is.

Bij de zoekactie gisteren kreeg de politie onder meer hulp van het Veteranen Search Team. Ook werd een politiehelikopter ingezet. De man draagt een donkerblauwe jas, een bruine broek en blauwe schoenen.