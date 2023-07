112-nieuws: Verkeersdode is 28-jarige man • vernielingen bij basisschool

10.45

De rechterrijstrook van de snelweg A27 is bij Werkendam zeker een half uur afgesloten geweest in de richting van Gorinchem. Dit moest van de politie. Er was een spookrijder gemeld. De bestuurder had de wagen niet veilig achtergelaten en daarom moest de rechterrijstrook worden afgesloten. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat had de chauffeur direct de reis gestaakt toen hij in de gaten kreeg dat hij de verkeerde rijrichting had gekozen. In overleg met Rijkswaterstaat is de auto afgevoerd.

Verkeer op de A27 richting het noorden moet rekening houden met een half uur vertraging, zo meldde de ANWB rond tien uur. Tegen kwart voor elf stond er nog een file van 9 kilometer tussen Geertruidenberg en Werkendam. Dit betekende een vertraging van ongeveer 20 minuten. De rechterrijstrook was toen al enige tijd vrijgegeven.