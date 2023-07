Snelweg A73 nog tot negen uur dicht na dodelijk ongeluk bij Groeningen

Bij een ongeluk op de snelweg A73 bij Groeningen is donderdagmiddag iemand om het leven gekomen. Volgens de politie botsten een bestelbus en een vrachtwagen op elkaar. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is. Door het ongeluk is de snelweg tussen Boxmeer en Vierlingsbeek richting het zuiden tot negen uur donderdagavond afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee. De toedracht is nog niet duidelijk. Ambulances, de brandweer, de politie kwamen naar de plek van het ongeval toe. Een traumahelikopter landde in de buurt. Omdat de snelweg dicht is, wordt het verkeer omgeleid. Dat kan vanaf knooppunt Ewijk omrijden via de A50, A2 en A67. Tussen Rijkevoort en knooppunt Vierlingsbeek stond tegen halfdrie een file van drie kilometer.