112-nieuws: boswachter vindt gewond ree • lachgastanks in bos gevonden

00.37

Een heg is gisteravond in vlammen op gegaan bij een huis aan de Industrieweg in Vught. De bewoner was bezig met het wegbranden van onkruid met een gasbrander toen de coniferenhaag tussen twee percelen vlam vatte.

Binnen enkele ogenblikken stond de heg in lichterlaaie. De bewoner probeerde de heg met een tuinslang te blussen. Toen de brandweer aankwam, nam die het blussen over. Van de heg bleef weinig over. Wel kon voorkomen worden dat de vlammen zouden overslaan naar een schuur.