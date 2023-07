112-nieuws: bakwagen in vlammen op • brand in restaurant Eindhoven

05.01

Een bakwagen is rond tien uur gisteravond uitgebrand aan de straat Smagard in Den Bosch. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de bakwagen verloren ging. De bakwagen zou naar verluidt al twee weken daar geparkeerd hebben gestaan. Tijdens het blussen van de brand ontvingen agenten informatie over de witte bestelbus die tegenover de bakwagen geparkeerd was. Die zou vol zou liggen met lachgascilinders. Dit bleek te kloppen. De bestelbus is in beslag genomen voor onderzoek.