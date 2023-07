112-nieuws: auto Rosmalen brandt uit • kostbaar drugstransport onderschept

02.51

Aan de Lambertusterp in Rosmalen is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan;. Het vuur werd rond halftwee ontdekt. Iemand had twee mensen die reden op een brommer bij de auto bezig gezien. Deze twee gingen er vervolgens snel vandoor. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto van binnen volledig uitbrandde. Een bestelbus die langs de auto geparkeerd was, liep door de hitte ook schade op. De politie kon korte tijd later de twee verdachten in de buurt aanhouden.