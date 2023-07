Waarschuwing voor stevige onweersbuien, met hagel en windstoten

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in het zuidoosten van Nederland maandagmiddag. Het weerinstituut heeft voor onze provincie code geel afgegeven voor de periode tussen twee en zes uur 's middags.

Tijdens die onweersbuien kan het volgens Roosmarijn Knol van Weerplaza gaan hagelen. Daarnaast moet je rekening houden met windstoten tot 65 kilometer per uur. "De temperatuur blijft deze dag hangen op maximaal 22 graden, bij een stevige zuidwesten wind." De buien zullen volgens het KNMI aan het begin van de avond snel verdwijnen.

Dinsdag en woensdag worden volgens Rosmarijn wat rustigere dagen. "Dan hebben we ook heel af en toe met een bui te maken, maar met tussendoor wat zonneschijn. Daarbij zijn er stapelwolken. De wind komt dan uit het noordwesten en die drukt de temperatuur op zo'n 20 graden." Temperaturen van 30 graden zitten er volgens Roosmarijn voorlopig niet in. "Zelfs 25 graden wordt deze week een lastig verhaal."

Donderdag en vrijdag moeten we rekening houden met weer een flinke plens regenwater. "Met daarbij veel wind. Ook dan wordt het niet heel veel warmer dan 20 tot 22 graden. We zijn de afgelopen jaren een beetje verwend met lange, zonnige en warme zomers. Dus is dit even wennen", snapt Roosmarijn. "Maar dit is voor Nederlandse begrippen eigenlijk vrij normaal in de zomer. Ook de hoeveelheid regen is best wel normaal te noemen. De temperatuur is wel ietsje onder het gemiddelde."