Kim krijgt steen door ruit om regenboogvlag en is boos over advies politie

Kim uit Eindhoven is boos. Ze kreeg zondag een steen door haar ruit en zegt dat de politie haar daarna heeft geadviseerd om geen regenboogvlag meer op te hangen. Dat zou in het belang van haar eigen veiligheid zijn. "Dat is de omgekeerde wereld", vindt Kim. De politie wil vanwege de privacy niet reageren.

Kim is lhbti'er en woont in het stadsdeel Stratum. Speciaal voor de Pride-maand had ze bij haar appartement een regenboogvlag opgehangen, omdat ze wilde laten zien dat andere mensen van de regenbooggemeenschap er ook mogen zijn.

Het was de derde keer in korte tijd dat er iets gebeurde. Twee keer eerder werd namelijk haar regenboogvlag van de muur getrokken. De eerste hield het tien uur vol, de tweede vlag werd na twintig uur door een voorbijganger gepakt en meegenomen. Op zondag hing er weer een regenboogvlag en kreeg ze een steen door haar ruit. Ze filmde de dader terwijl hij voorbijfietste.

Advies

Toen de politie poolshoogte kwam nemen en de aangifte kwam opnemen, kreeg ze naar eigen zeggen het advies om de regenboogvlag voor haar eigen veiligheid voortaan maar achterwege te laten. Dat schoot haar in het verkeerde keelgat. "Het is vast goed bedoeld, maar je moet niet het slachtoffer de schuld geven."

Kim besloot een boze brief naar de burgemeester van Eindhoven te sturen. Ze noemt de aanslag 'een klap voor de vrijheid en de acceptatie waar we als stad en gemeenschap voor staan'. Ook vraagt ze om een actiever beleid om homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te beschermen. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem heeft nog niet gereageerd op de brief Kim.

Hooligans

De afgelopen tijd heeft de gemeente Eindhoven zich sterk gemaakt voor de rechten en bescherming van de roze gemeenschap. In juni trok een groepje voetbalhooligans de regenboogvlag van het pand van het COC in het centrum van de stad. Een medewerker die er iets van zei, werd geslagen. Bezoekers werden geïntimideerd. Een paar dagen later werd onder grote belangstelling de nieuwe vlag gehesen.

