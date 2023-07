112-nieuws: auto botst tegen een boom • A2 deels dicht na botsing

07.33

Een auto is maandagnacht op de Oude Rijksweg in Liempde ondersteboven in de greppel langs de weg beland. Rond half twee kreeg de politie daar een melding van. De bestuurder was op dat moment al zelf uit het wrak geklommen, maar of hij ook degene is die het ongeluk gemeld heeft, is niet bekend. Later is er in ieder geval wel contact geweest tussen de man en de politie. In dat gesprek heeft de bestuurder aangegeven dat hij zelf de auto weg laat takelen. Dinsdagochtend rond zeven uur was dat nog niet gebeurd. Een bezorgde voorbijganger belde op dat moment opnieuw 112.