'Thijs Römer wilde het alleen maar over seks hebben', zegt slachtoffer

Thijs Römer, die wordt verdacht van online seksueel misbruik, wilde het altijd over seks hebben. Dat zegt een nu 23-jarige vrouw uit Rijsbergen. Ook heeft hij haar eens een ‘aftrekfilmpje’ gestuurd en raakte hij opgewonden van haar. Dit is dinsdag naar voren gekomen tijdens de rechtszaak in Assen tegen de acteur, zo meldt RTV Drenthe. De Brabantse is volgens het Openbaar Ministerie (OM) een van de drie slachtoffers die aangifte hebben gedaan.

De vrouw, die zestien was toen ze voor het eerst in contact kwam met Römer, wilde eerst geen aangifte doen. Ze kwam hiervan terug, nadat de acteur op Twitter de beschuldigingen had ontkend. Ze is niet in de rechtszaal, de twee andere slachtoffers wel. Ze laat een verklaring voorlezen door een advocaat.

Dickpic

Uit haar relaas blijkt onder meer dat de 44-jarige Römer met de Brabantse een persoonlijkere relatie had dan met de twee andere vrouwen. Römer had het met haar onder meer over de scheiding van Katja Schuurman en hij schrok er ook niet van terug om haar tips te geven over hoe ze zichzelf moesten bevredigen. Toch heeft ze zich nooit gedwongen gevoeld om de contacten met Römer aan te houden.

Ze was net als de twee andere slachtoffers, uit Drenthe en Friesland, idolaat van Römer en zat in een fangroep van Moordvrouwen. Dit was een tv-serie waarin de acteur een rol had. In de periode dat die serie zo populair was, legde Römer het aan met diverse meisjes. De Brabantse was toen een jaar of zestien. Ze was smoorverliefd en wist niet dat haar idool met meer meisjes contact had.

Ze was ook figurant in de serie. De dag voordat ze hiermee zou beginnen, kreeg ze van Römer een dickpic, een foto van zijn stijve penis. Dat vond ze maar niks. Later kreeg ze stapsgewijs uitleg over hoe ze zichzelf moest vingeren. Rond haar zeventiende wilde ze met het contact stoppen. Ze verklaarde verder dat elke keer als ze met hem wilde praten hij het gesprek richting seks draaide.

Schaamte

Als reactie op haar ervaringen, laat Römer weten dat niet het hele verhaal klopt: “We hebben het in een appgroep over seks gehad, maar niet dat het moest gebeuren.” Ook had hij niet het gevoel dat hij hiermee iets strafbaars deed. Hij zei ook zich nu te schamen voor hoe hij tussen november 2015 en december 2017 met zijn fans is omgegaan.

Het Openbaar Ministerie komt naar verwachting later deze middag met een strafeis. Römer kan maximaal een gevangenisstraf van enkele jaren krijgen. Ook bestaat de kans dat hij zijn slachtoffers een schadevergoeding moet betalen. Volgens RTV Drenthe eist de Rijsbergense 5600 euro. Dit is onder meer gebaseerd op het bedrag dat ze kwijt is aan de therapie die nodig is om de gevolgen van het misbruik te kunnen verwerken.

