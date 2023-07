112-nieuws: auto in brand na botsing • brandweer in actie voor kat op dak

14.40

Een vrachtwagen is vanmiddag in Budel achterop een bestelbus gebotst. De bus op zijn beurt botste vervolgens op een auto voor hem. De vrachtwagenchauffeur had te laat door dat de wagens voor hem op de Randweg-Oost stilstonden. De kop-staartbotsing gebeurde om kwart voor twee. In de auto zat naast twee volwassenen ook een kind. Niemand van de betrokkenen hoefde naar het ziekenhuis. Wel is iedereen uit voorzorg in de ambulance nagekeken.