112-nieuws: autobrand op A77 bij Boxmeer • drugspand dicht

09.55

De Keulsebaan in Boxtel is bezaaid met duizenden kilo's varkensvlees. Dit nadat een vrachtwagen door onbekende oorzaak een complete lading varkensvlees verloor op de rotonde voor het kantoor van de Rabobank. De rotonde is afgesloten vanwege al het vlees dat op de weg is beland. Het gaat nog wel even duren voor al het vlees is opgeruimd.