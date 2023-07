112-nieuws: containerbrand bedrijventerrein Veghel • code geel voor onweer

23.36

In Oss is gisteravond rond kwart over tien een scooter uitgebrand. De scooter stond naast het Cruijff Court in het park Waterlaat, op de hoek van de Vijversingel en de Berghemseweg. Toen de brandweer net klaar was met blussen, kwam een tweede melding binnen van een buitenbrand. Die woedde aan de Johannes Poststraat, vlakbij. Maar die was al gedoofd toen de brandweer aankwam.