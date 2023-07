112-nieuws: 1060 hennepstekjes in Breda • Scooterbestuurder gewond

04.35

Een man is vannacht in Eindhoven opgepakt nadat bleek dat hij in z'n bus twee gestolen elektrische fietsen bij zich had. Ook lag er gereedschap in de auto dat gebruikt wordt om in te breken en hij had een mes bij zich.

De man was eerder die dag ook al aangehouden en had een rijverbod gekregen voor rijden onder invloed. De politie kon de man pas controleren na een korte achtervolging, hij negeerde namelijk het stopteken van de politie.