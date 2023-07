Aangifte door burgemeester Someren om smaad, laster en belediging

Burgemeester Dilia Blok van de gemeente Someren heeft aangifte gedaan tegen negen mensen om smaad, laster en belediging. De negen zouden haar de afgelopen maanden via diverse kanalen hebben beschuldigd van strafbare feiten. Zoals het vervalsen van verklaringen, fraude en valsheid in geschrifte. Feitelijk te verifiëren onjuiste verwijten, stelt de burgemeester. De aangifte zou te maken hebben met de zaak van de ontslagen oud-wethouder Guido Schoolmeesters.

Burgemeester Blok geeft aan dat ze beseft dat haar ambt met zich meebrengt dat ze onderwerp van het publieke debat is en dat ze kritiek over zich heen kan krijgen. En dat die kritiek haar niet altijd 'welgevallig is', accepteert ze ook. Maar dat betekent niet dat ze zich alles maar moet laten welgevallen, staat in een toelichting op de website van de gemeente.

Volgens Bloks advocaat, Joost Wasser, gaat het niet om anonieme personen. Van de negen hebben er enkele herhaaldelijk de uitingen gedaan, anderen wat minder vaak. Wasser kan verder niet zeggen of het om inwoners van de gemeente gaat. "Ze hebben getracht bepaalde gebeurtenissen die zich eerder in de gemeente hebben voorgedaan anders te framen. En nu heeft de burgemeester een grens getrokken."

Die grens voor Blok is volgens de advocaat 'dat er aantoonbaar onjuist steeds wordt getamboereerd op dat ze heeft gefraudeerd, dat ze verklaringen heeft vervalst'. "Dat belemmert haar in haar functioneren en daarmee ook het functioneren van de gemeente", zegt hij.

In de toelichting van de gemeente wordt niet gesproken over de veelbesproken ontslagen wethouder Schoolmeesters. Hij werd door de gemeenteraad ontslagen, omdat hij zijn zoon voorgetrokken zou hebben bij de koop van een huis. Deze zaak kwam uiteindelijk niet voor de rechter omdat Schoolmeesters een vergoeding van 1 euro betaalde.

