112-nieuws: frituurvet uit horeca gedumpt • mogelijk schietpartij in Breda

17.00

Een man is aangehouden, omdat hij onlangs achttien vaten met afgewerkt frituurvet heeft gedumpt in Oss. Op 18 juli kreeg de gemeente Oss een melding van een oplettende inwoner. Die had enkele vaten zien liggen in een weiland aan de Willibrordusweg. Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente gingen kijken en stelden vast dat het om achttien vaten met afgewerkt frituurvet ging. Ze lagen in de berm en in weilanden. Uit enkele vaten lekte olie in de bodem. Een dag eerder hadden zij ook al vaten aangetroffen. Die stonden in een brandgang in Oss. Het bleek om dezelfde vaten te gaan.

Na grondig onderzoek hebben de boa’s de identiteit van de dader kunnen achterhalen. Deze vertelde dat hij de olie tegen betaling had opgehaald bij meerdere horecazaken. De gemeente Oss heeft de vaten opgeruimd. De grond waarin de olie was gelekt is ook afgegraven. Tegen de dader hebben de boa’s proces-verbaal opgemaakt. De opruimkosten zijn ook voor de dader.