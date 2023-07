112-nieuws: overval casino Berkel-Enschot • kapotte vrachtwagen op A16

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

07.40 Kapotte vrachtwagen op A16 De rechter rijstrook van de A16 van Rotterdam richting Breda was vanochtend van kwart over zeven tot kwart voor acht afgesloten bij knooppunt Klaverpolder vanwege een kapotte vrachtwagen. De afsluiting leidde rond halfacht tot een vier kilometer lange file vanaf de afrit Dordrecht-Centrum. De vertraging bleef beperkt tot vijf minuten vertraging.

22.36 Dode Tilburg geen misdrijf De man wiens lichaam gisteren werd gevonden in het water aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg is niet omgekomen door een misdrijf. Dat blijkt uit onderzoek, meldt de politie.