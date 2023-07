112-nieuws: overval casino Berkel-Enschot • schaap gebeten door hond

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

10.02 Twee xtc-dealers opgepakt De politie in Den Bosch heeft donderdagavond twee mannen aangehouden voor de handel in xtc-pillen. Dat meldt Dtv Nieuws. Tijdens de late dienst van een wijkagent kwam een melding van een getuige, er zou gedeald worden in het Prins Hendrikpark. De politie ging eropaf en doorzocht de auto van de twee verdachten. In de auto werden ongeveer 250 xtc-pillen gevonden. De verdachten zijn aangehouden en zitten nog vast.

09.53 Gewond schaap in de wei De eigenaar van een schaapskudde heeft gisteren in een natuurgebied in Sterksel een gewond schaap gevonden. Het dier heeft een wond aan z’n wang en er is een stuk oor afgebeten, meldt de website Heeze-Leende24. Volgens de eigenaar is het dier toegetakeld door loslopende honden. “In het verleden is het al vaker gebeurd dat de schaapskudde het doel was van loslopende honden. Ook de wolf heeft hier wel eens toegeslagen, maar dat ziet er echt anders uit”, vertelt de eigenaar van de kudde. Staatsbosbeheer beheert het natuurgebied. Ze roept de eigenaar van de hond op om zich te melden. “Mensen lijken zich totaal niet bewust wat een loslopende hond kan aanrichten. Het smoesje ‘mijn hond doet zoiets niet’, is de standaard uitleg van hondeneigenaren”. Het schaap raakte gewond (foto: Heeze-Leende24)

09.21 Ongeluk op A27 Op de A27 van Breda richting Gorinchem ontstond vanochtend een kleine file tussen Breda en Oosterhout-Zuid na een ongeluk. BIj het ongeluk waren een auto en een vrachtwagen betrokken. De vertraging bleef beperkt tot zo'n tien minuten.

07.40 Kapotte vrachtwagen op A16 De rechter rijstrook van de A16 van Rotterdam richting Breda was vanochtend van kwart over zeven tot kwart voor acht afgesloten bij knooppunt Klaverpolder vanwege een kapotte vrachtwagen. De afsluiting leidde rond halfacht tot een vier kilometer lange file vanaf de afrit Dordrecht-Centrum. De vertraging bleef beperkt tot vijf minuten vertraging.

22.36 Dode Tilburg geen misdrijf De man wiens lichaam gisteren werd gevonden in het water aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg is niet omgekomen door een misdrijf. Dat blijkt uit onderzoek, meldt de politie.