112-nieuws: pizzabezorger aangereden door auto • hulp voor jarige pechvogel

21.10

Bokito is terug op de vertrouwde plek bij Fun Factory, een attractie op de Tilburgse Kermis. Het is de naam van het gorillabeeld dat er vorig weekend was gestolen. De eigenaar kreeg vanmorgen van diverse mensen te horen dat Bokito terecht was. Het levensgrote beeld werd gevonden in een bosrijke omgeving. De politie heeft het terugbezorgd. Familie De Poorter, de eigenaar van Bokito, bedankt via Facebook iedereen die heeft meegeleefd en meegezocht.

Bokito was ook de naam van een zilverruggorilla die tot zijn overlijden, eerder dit jaar, verbleef in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. In 2007 werd het dier wereldnieuws door uit zijn verblijf te breken en een fan van hem zwaar te verwonden.