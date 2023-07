112-nieuws: automobilist botst op bus • autobrand in De Mortel

23.29

Een auto en een bus zijn gisteravond op elkaar gebotst in de Mgr Nolenslaan in Dongen. Dit gebeurde rond halfelf. Vermoedelijk ontstond de botsing nadat de automobilist op de verkeerde weghelft terecht was gekomen. Na de klap kwam de auto tegen een geparkeerde auto tot stilstand. De automobilist raakte bij de botsing gewond er is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De buschauffeur en de twaalf passagiers in de bus raakten niet gewond. De weg werd na het ongeluk tijdelijk afgesloten voor het verkeer.