112-nieuws: gaslek in Oijen •files A27 door vakantieverkeer

Agenten hebben afgelopen nacht in een huis aan de Munttorenstraat in Tilburg verschillende luchtdrukwapens in beslag genomen. Er is niemand aangehouden. De politie ging naar de Munttorenstraat na een melding dat daar geschoten zou zijn. Uit onderzoek bleek al snel dat er van vuurwapens geen sprake was. Het onderzoek leidde naar het huis waar op dat moment drie mannen verbleven. In dit huis lagen twee luchtdrukwapens en een airsoftwapen. Een van de mannen gaf aan inderdaad geschoten te hebben met de wapens. Daarop zijn de wapens in beslag genomen.