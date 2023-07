112-nieuws: brand in winkelcentrum • ongeluk A58

23.05

Een brand in een cafetaria heeft aanzienlijke schade veroorzaakt in winkelcentrum Oosterhof in Boxtel. Het vuur in cafetaria 't Lambertje brak rond tien uur gisteravond uit. Aan de buitenkant van het winkelcentrum waren geen vlammen te zien, maar wel veel rook. Die veroorzaakte volgens een 112-correspondent flink wat rook- en roetschade in een groot deel van het winkelcentrum. Daarom zal de naastgelegen Jumbo- supermarkt tijdelijk de deuren moeten sluiten, laat de 112-correspondent weten. Ook de cafetaria zal volgens hem voorlopig gesloten blijven.

