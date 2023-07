112-nieuws: ongeluk op A2 bij Best • ongeluk met vrachtwagen op A16

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

08.27 Fietser belaagd en van tweewieler getrapt Een fietser is dit weekend op de Drongensekanaaldijk in Tilburg van zijn fiets getrapt en belaagd. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag iets na een uur toen hij twee voetgangers inhaalde. De fietser reed op dat moment in de richting van het Moerse Pad. De belagers gingen er na de mishandeling te voet vandoor richting het Hoge Witsiepad. De politie vraagt mensen die meer weten zich te melden. "Mogelijk worden er al stoere praatjes verspreid", schrijven wijkagenten op Instagram.

06.18 Ongeluk met vrachtwagen op A16 De rechter rijstrook van de A16 van Breda richting Rotterdam is rond halfzes vanochtend afgesloten na een ongeluk bij Zevenbergschen Hoek waarbij een vrachtwagen betrokken was. Rond halfacht 's ochtends leidde de afsluiting tot een zeven kilometer lange file vanaf Breda-West, goed voor 35 minuten vertraging.