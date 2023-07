Sterrenrestaurant Monarh mag voorlopig open blijven, gemeente teruggefloten

Sterrenrestaurant Monarh in Tilburg mag voorlopig openblijven. De rechtbank in Breda noemt het intrekken van de vergunning door burgemeester Theo Weterings een te zware maatregel. Weterings vindt eigenaar Danny Kovacevic van Monarh niet geschikt als horecaondernemer. Ook maakt de burgemeester zich zorgen over de banden die Kovacevic heeft met zijn vader. De rechter is het daar niet mee eens.

Vorige week maandag diende bij de rechtbank in Breda een zaak die Monarh had aangespannen. Het enige sterrenrestaurant in Tilburg mag nu in ieder geval open blijven tot twee weken nadat de rechtbank een besluit heeft genomen over de beroepszaak die Monarh had aangespannen tegen het besluit van de burgemeester, zo is maandag bekend geworden. De rechter heeft zich nu alleen uitgelaten over de vraag of hangende deze procedure een sluiting gerechtvaardigd is.

'Erg blij'

“Mijn cliënt moet het nog allemaal op zich laten inwerken, maar is uiteraard erg blij”, laat de advocaat van Monarh weten. Hij heeft geen idee wanneer de volgende rechtszaak wordt gepland: “Dat kan nog best even duren.“ In zijn woorden heeft burgemeester Weterings op een aantal gebieden 'onbegrijpelijk' gehandeld. De gemeente Tilburg kon nog niet reageren.

De vader van Danny Kovacevic kreeg eerder boetes, omdat zijn transportbedrijf met gewerkte uren rommelde en daardoor te weinig belasting betaalde. Zijn zoon was destijds bestuurder bij dat bedrijf en Weterings is bang voor een vergelijkbare situatie bij Monarh. De rechter liet bij de behandeling al weten dat fouten van toen nu wel erg zwaar hebben meegewogen. In de uitspraak wordt dit bevestigd.

Bibob

Weterings blijft verder vasthouden aan de onderzoeken van het Landelijk Bureau Bibob. Dat onderzoekt de achtergronden van een ondernemer. Alle alarmbellen gaan af als dat bureau meldt dat een ondernemer een vergunning mogelijk misbruikt voor criminele activiteiten. Ook op dit punt kreeg het standpunt van de burgemeester kritiek van de rechter.

De rechter staat in zijn uitspraak ook stil bij een etentje, januari dit jaar, van vijf ambtenaren van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Tilburg bij Monarh. Kovacevic junior trok hieruit de conclusie dat het wel goed zat. De rechter stelt dat hij te vroeg had gejuicht en dat er geen reden was om hieraan rechten te ontlenen. Anderzijds kreeg de gemeente een veeg uit de pan: het hoofd juridische zaken van de gemeente moet op de hoogte zijn geweest van het conflict tussen Monarh en burgemeester en wethouders.

