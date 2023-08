112-nieuws: klap op verkeersheuvel • op zijn kop in de berm

07.38

Een automobilist is gisteravond ergens in West-Brabant aangehouden omdat hij zonder rijbewijs en onder invloed van drugs achter het stuur van een auto zat. De automobilist was met drie anderen vanuit Amsterdam op weg naar huis in Frankrijk. De enige in de auto die wel een rijbewijs had, mocht volgens de politie ook niet rijden. Ook hij was namelijk onder invloed. "Gehuurde Poolse RS3 met 4 gastjes uit Frankrijk op weg naar huis vanuit Amsterdam... tja... dat is prijs natuurlijk", schrijft de verkeerspolitie op Instagram.