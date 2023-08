Man veroordeeld voor seksueel misbruik van twee jongens, maar geen straf

Een 45-jarige Tilburger die in 1999 in Breda twee jongens seksueel heeft misbruikt, krijgt daarvoor van de rechtbank geen straf. De verstandelijk beperkte man woont al ruim tien jaar onder toezicht bij zorginstelling Amarant in Tilburg. Volgens justitie en de rechter zou een taak- of celstraf ten koste gaan van zijn behandeling. Ook de twee slachtoffers, die destijds zeven en acht waren, kunnen zich hierin vinden. De nu volwassen mannen lieten tijdens de rechtszaak weten dat ze na de uitspraak eindelijk verder kunnen met hun leven.

Bijna 25 jaar lang hebben de slachtoffers niets verteld aan hun omgeving. Ze deden alsof er niets aan de hand was. Maar ondertussen vrat de woede, frustratie en schaamte aan hen en waardoor het allesbehalve goed met hun ging .

Jarenlange nachtmerrie

Het was niet mis wat hen was overkomen. De dader, Bram L., woonde destijds net als de jongens in de Haagse Beemden, een stadsdeel van Breda. Ze kenden elkaar niet. Bram sprak de jongens in de herfst van 1999 aan in een stukje bos. Hij zei dat hij hen zijn boomhut wilde laten zien. Hun nieuwsgierigheid naar dat indrukwekkende bouwwerk leidde tot een jarenlange nachtmerrie.

De toen 22-jarige dader pakte een mes, pakte een van de jongens beet en dwong hem zijn penis in de mond te nemen. Ook heeft hij zichzelf bevredigd waar de jongens bij waren. Na de verkrachting renden de jongens weg. De walging over het gebeurde, was duidelijk te merken toen zij beiden tijdens de rechtszaak gebruik maakten van hun spreekrecht.

Volgens de rechter was het voor beide slachtoffers een zeer heftige en traumatische gebeurtenis: de dader heeft hen hun kinderlijke onschuld afgenomen. Ook wordt hem verweten dat hij alleen aan zichzelf heeft gedacht.

Injectie tegen driften

Bram L. werd in 1999 en 2001 ook al verdacht van ontucht, maar hij is hiervoor nooit veroordeeld. In 2002 werd hij opgepakt voor twee ontuchtzaken in Noord-Nederland waarvoor hij een jaar cel en tbs kreeg. Vanaf 2004 werd hij behandeld voor zijn stoornissen. Hij is pedofiel en verstandelijk beperkt en heeft autisme. Sinds hij in 2011 klaar was met zijn tbs-behandeling, woont hij onder toezicht bij zorginstelling Amarant in Tilburg. Daar krijgt hij elke vier weken een injectie om zijn seksuele driften te beteugelen en staat hij continu onder toezicht.

De reclassering en de officier van justitie pleitten ervoor dat in deze situatie geen verandering zou komen. De rechter was het hiermee eens. Verder werd de man verplicht een schadevergoeding van bijna 7800 euro te betalen aan een van de slachtoffers. Ook de andere jongen claimde smartengeld: zijn eis kan bij de burgerrechter worden neergelegd.

