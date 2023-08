112-nieuws: politiehond vindt inbreker • vermoeide bestuurder rijdt tuin in

06.00

Een scooter is gisteravond aan de Loekemanstraat in Den Bosch in vlammen opgegaan. Van de tweewieler bleef niet meer dan een zielige hoop verbrande onderdelen over. De oorzaak van de brand, die gisteravond rond half tien werd gemeld, is niet bekend. Al wordt brandstichting niet uitgesloten. Of het om een gewone scooter gaat of om een deelscooter was na de brand niet meer te zien.