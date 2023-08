112-nieuws: brand verwoest cabrio • palletwagen kantelt bij bedrijf

02.37

In de Vondellaan in Helmond is afgelopen nacht een auto door brand beschadigd. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt. Toen de brandweer aankwam, was het vuur al gedoofd. De brandweer heeft alleen nog gecontroleerd of het vuur volledig uit was. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto te takelen. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Bij de brand is niemand gewond geraakt.