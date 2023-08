112-nieuws: brand verwoest cabrio • pinstoring treft ook Brabant

12.22

Ook Brabant is donderdagmiddag getroffen door een pinstoring. In bijna heel het land zijn er meldingen van mensen die niet meer kunnen pinnen. Veel winkelpubliek meldt op sociale media dat er lange rijen in de winkels staan omdat er enkel contant betaald kan worden. Klanten van alle banken hebben er last van.

Volgens een woordvoerder is nog niet duidelijk hoe wijdverspreid het probleem precies is. "Het kan zijn dat pinnen in bepaalde winkels nog wel kan. Wij zijn het momenteel aan het uitzoeken." Er gaan inmiddels berichten dat ook geld uit de muur halen niet mogelijk is. Daarvan heeft de Betaalvereniging zelf nog geen signalen ontvangen.