112-nieuws: dief maakt chocoladerepen buit • spoorprobleem door seinstoring

01.00

Een caravan is gisteravond laat in Oss al rijdend in brand gevlogen. De vakantie van een gezin eindigde hierdoor iets na half elf in een drama. Het gezin was bijna thuis toen hun caravan op de Heihoeksingel in brand vloog. Vermoedelijk hebben warmgelopen remmen de brand veroorzaakt.

Zodra het gezin de brand ontdekte, gingen ze over tot actie. Ze koppelden de caravan razendsnel af en brachten een gasfles en zoveel mogelijk van hun spullen in veiligheid. Vervolgens konden ze niet meer doen dan toekijken hoe hun vakantiehuis op wielen ten prooi viel aan de vlammen. De brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle.