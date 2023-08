112-nieuws: afval vat vlam in Oss • motorrijder is rijbewijs kwijt

23.58

Een motorrijder (53) raakte gisteravond zijn rijbewijs voorlopig kwijt op de N267 bij Haarsteeg. De man reed daar met een snelheid van 164 kilometer per uur over de weg, terwijl daar een maximumsnelheid geldt van 80 kilometer per uur. Een agent vorderde daarop het rijbewijs van de motorrijder in en gaf de man een proces-verbaal. Het OM zal bepalen hoe lang de motorrijder zijn rijbewijs kwijt is.