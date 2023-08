112-nieuws: ree gered uit kanaal • motorrijder is rijbewijs kwijt

11.10

Een 27-jarige Tilburger is afgelopen nacht aangehouden nadat hij even daarvoor een 25-jarige stadgenoot bewusteloos had geslagen. Het slachtoffer was op de Heuvel in Tilburg knock-out gegaan. Agenten waren in actie gekomen nadat iemand hen had verteld dat er een man buiten westen op de grond lag.

