112-nieuws: auto botst tegen boom en duikt in sloot • boom valt op fietspad

13.19

In het Wilhelminakanaal in Tilburg is vanmiddag mogelijk een visser in het water beland. Er is een zoekactie gaande. Onder meer de brandweer is met een boot naar het kanaal gekomen en duikers zijn in het water, ter hoogte van het Brummenpad, op zoek. Een woordvoerder van de politie laat rond halftwee weten dat er spullen van een visser aan de waterkant zijn gevonden. Onduidelijk is of hij bijvoorbeeld naar huis is gegaan of dat hij in het water is gevallen. Volgens de woordvoerder is er niemand in het water gezien.