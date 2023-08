112-nieuws: brand bij Ecopark Breda • vrouw krabt en slaat portier

09.03

Een portier van een café aan de Havermarkt in Breda is afgelopen nacht in het gezicht geslagen en gekrabd door een 32-jarige vrouw uit Dordrecht. De vrouw werd rond drie uur uit het café gezet door de portier en was het daar duidelijk niet mee eens. Terwijl de portier haar naar buiten probeerde te werken, werd ze agressief. Het slachtoffer en een toegesnelde collegaportier moesten de vrouw in bedwang houden tot de politie aankwam. Toen agenten de vrouw meenamen, bleef ze onophoudelijk schreeuwen en schelden en deed ze moeilijk over het tonen van haar identiteitsbewijs. Ze is vastgezet.