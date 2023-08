112-nieuws: bestelauto Helmond uitgebrand • verbindingsweg naar A27 dicht

05.21

In de Jan van Goyenlaan in Helmond is afgelopen nacht een geparkeerde bestelauto uitgebrand. In de auto lag volgens een 112-correspondent vooral verpakkingsmateriaal. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al in lichterlaaie. Hoe de auto vlam kon vatten, wordt onderzocht. De politie zoekt camerabeelden en hoopt dat mensen die iets verdachts hebben gehoord of gezien zich zullen melden.