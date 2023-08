112-nieuws: tientallen kilo's harddrugs gevonden • beveiliger mishandeld

11.25

Een fietser is vanochtend in Breda gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De fietser is door ambulancemedewerkers gecontroleerd. Onduidelijk is hoe ernstig hij eraan toe is. Het moet een behoorlijke klap zijn geweest, want in de voorruit van de auto zit een enorme ster.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Westerhagelaan met de Westbroek. Na het ongeluk reed een andere auto achterop de auto die bij het ongeluk betrokken was.