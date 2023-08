Niet met de trein maar met de bus: werkzaamheden aan het spoor bij Tilburg

Reis je met de trein van en naar Tilburg dan moet je vanaf maandag 14 tot en met vrijdag 18 augustus iets anders bedenken om op je plek van bestemming te komen. Door werkzaamheden aan het spoor op en rond het station in Tilburg rijden er die vijf dagen namelijk geen treinen van, naar of via Tilburg. De NS zet snel- en stopbussen in. Dit betekent extra reistijd.

De bussen worden ingezet op de volgende trajecten: snelbussen Breda – Tilburg – ’s-Hertogenbosch

snelbussen Breda – Eindhoven Centraal

snelbussen Breda – ’s-Hertogenbosch

stopbussen Breda – Gilze-Rijen – Tilburg Reeshof – Tilburg Universiteit – Tilburg – Oisterwijk – Boxtel De werkzaamheden

In de vijf dagen dat er geen treinen rijden, werkt ProRail aan het nieuwe perron 4 van station Tilburg. Dat wordt afgebouwd zodat er meer treinen kunnen aankomen en vertrekken. Ook worden er kabels onder het spoor door getrokken en komen er nieuwe seinen rondom het station. Ook bij station Tilburg Universiteit is ProRail deze vijf dagen aan de slag. Zo wordt de hellingbaan van een van de perrons op dit station vernieuwd en zijn er werkzaamheden aan de bovenleiding. In Rijen tot slot wordt in deze periode de tunnelbak voor de nieuwe spooronderdoorgang N631, ter hoogte van de Vijf Eiken, onder het spoor geschoven.