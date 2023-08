112-nieuws: autodief aangehouden in Waalwijk • vrouw zwaargewond na ongeluk

06.30

De A59 tussen Waspik en Dussen, in de richting Waalwijk, is nog altijd dicht na het ernstige ongeluk dat daar gisteravond gebeurde. Er moet volgens Rijkswaterstaat veel schade worden hersteld, waaronder tientallen meters vangrail. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond zeven uur vanochtend klaar. Dan zou de weg weer vrij zijn. Tot die tijd is het advies om te rijden via Gorinchem en knooppunt Deil (A27, A15, A2).

Bij het ongeluk dat rond tien uur gisteravond gebeurde, waren meerdere auto's betrokken. In één van de auto's zat een gewonde vrouw bekneld. Zij is door de brandweer uit haar benarde positie bevrijd. Op foto's zijn in elk geval vier beschadigde auto's te zien. Het is onduidelijk hoeveel auto's betrokken waren bij de botsing en hoeveel auto's bijvoorbeeld beschadigd zijn geraakt door rondvliegende brokstukken.