112-nieuws: hoofdgasleiding geraakt • honderden valse energielabels

09.15

Een automobilist (34) uit Nijmegen trok gisteravond om kwart over elf de aandacht op de Teisterbantlaan in Waalwijk omdat hij daar slingerend over de weg reed. Uit een speekseltest bleek dat hij vermoedelijk cocaïne en cannabis had gebruikt. Ook was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Met een proces-verbaal en een rijverbod van 24 uur stuurde de politie de man weg.

Zo'n 2,5 uur later zagen agenten dezelfde auto rijden op de Midden-Brabantweg in Tilburg. En wat bleek: dezelfde man zat achter het stuur. Uit de auto kwam weer een sterke henneplucht. De man had volgens de politie opnieuw geblowd. Dezelfde agenten brachten hem daarna opnieuw naar het politiebureau. Daar werd weer een proces-verbaal opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs en voor het rijden terwijl hij een rijverbod had.

Gaat hij nog een keer in de fout dan zal zijn auto in beslag worden genomen. En wanneer uit de afgenomen bloedtesten blijkt dat de man inderdaad onder invloed van drugs achter het stuur zat, krijgt hij ook hiervoor een proces-verbaal.