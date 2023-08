112-nieuws: mist zorgt voor beperkt zicht • stroomstoring in Tilburg

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

06.11 Oppassen op de weg Wie deze ochtend de weg op moet, kan maar beter rekening houden met de nodige mistbanken. Zowel in het oosten, als het westen van onze provincie zorgen die ervoor dat je op de ergste plekken maar zo'n 100 meter zicht hebt.

23.03 Minder treinen Tilburg-Breda Op het spoor tussen Tilburg en Breda reden een tijdlang minder treinen. Volgens de NS kwam dat door de inzet van hulpdiensten. Wat er precies gebeurd is, maakt de vervoerder niet bekend. Even na half twaalf waren de problemen weer verholpen.