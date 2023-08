Elf opgepakte demonstranten bij Vliegbasis Volkel zijn weer vrij

Elf van de vijftien demonstranten die woensdag werden aangehouden nadat ze op het terrein van Vliegbasis Volkel probeerden te komen, zijn weer vrij. De vier anderen, die geen Nederlandse nationaliteit hebben, zitten nog vast bij de marechaussee. Dat meldt de politie. De actievoerders werden opgepakt omdat ze met schepjes een gat onder het hek probeerden te graven.

Sinds afgelopen maandag bivakkeren enkele tientallen activisten in de buurt van de vliegbasis. Ze demonstreren tot 10 augustus tegen kernwapens en CO2-uitstoot.

De actiegroep had eerder al aangekondigd woensdag het terrein op te willen gaan, door met roze schepjes tunnels onder het hek te graven. Daarna wilden ze op de landingsbaan gaan zitten "om te stoppen met oefenen voor oorlog en vernietiging".

Om dat te voorkomen, stonden woensdagochtend medewerkers van de vliegbasis, marechaussee, politie en handhaving klaar. Rond half twaalf startte de actie. Die duurde niet lang, want zodra de eerste scheppen de grond in gingen, werden de actievoerders aangehouden. Een woordvoerder van de marechaussee liet weten dat de demonstratie was toegestaan, maar het graven niet.

Dinsdag werden al tien demonstranten opgepakt, nadat ze over het hek klommen en op de start- en landingsbaan gingen zitten. Zij zijn inmiddels weer vrij. Het Openbaar Ministerie zal later bepalen of zij vervolgd worden voor het betreden van verboden terrein.

