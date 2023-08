112-nieuws: Duikers halen oude kassa boven water • veel schade na botsing

15.34

Duikers van de brandweer hebben in de Bernardsingel in Breda een ijzerbak voor steigermateriaal, een oude kassa en drie lege flessen bier boven water gehaald. Het gebied was gisteren doorzocht omdat iemand stelde dat er iemand in het water was gevallen of gereden. Diegene werd niet gevonden, maar wel zag de brandweer toen de gedumpte spullen. Die kregen ze er gisteren niet uit omdat het touw brak, dus hebben ze vandaag een nieuwe poging gedaan.