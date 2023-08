112-nieuws: vouwwagen met kapotte band op A58 • man mishandeld in Helmond

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

06.01 Stroomstoring op kermis Rosmalen De kermis in Rosmalen kampte gisteravond met een stroomstoring. Hoe die kon ontstaan, is niet bekendgemaakt. Er werd hard gewerkt om de stroom weer aan te krijgen. Wachten op privacy instellingen...

00.47 Jongens mishandelen man Twee minderjarige jongens zijn aangehouden vanwege het mishandelen van een man vlakbij de Albert Heijn-supermarkt aan het Dierdonkpark in Helmond. De mishandeling vond dinsdag aan het eind van de middag plaats. Het slachtoffer zou in eerste instantie zonder aanleiding zijn uitgescholden. Toen hij besloot hier niet op te reageren, kwamen de twee jongens verhaal halen en werd het slachtoffer meerdere malen geslagen. Een jongen werd diezelfde dag thuis aangehouden. De ander meldde zich gisteren met zijn ouders in het politiebureau. Wachten op privacy instellingen...

22.28 Vouwwagen met kapotte band Een vouwwagen liep gisteravond op de A58 vlak voor knooppunt Batadorp bij Best een kapotte band op. Daarop werd een deel van de weg afgesloten en werd een bergingsbedrijf ingeschakeld voor pechhulp. Wachten op privacy instellingen...