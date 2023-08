Efteling-fan Bas bouwde Spookslot na in de wc: 'Maand werk viel in de pot'

In deze wc wil je omhoog kijken! (foto: Raymond Merkx). Let op de details (foto: Raymond Merkx). Het meeste is van piepschuim (foto: Raymond Merkx). Bas poseert even met de wc (foto: Raymond Merkx). Stukjes mos zijn erop geplakt (foto: Raymond Merkx). Volgende 1/5 In deze wc wil je omhoog kijken! (foto: Raymond Merkx).

Het Spookslot is dan misschien gesloopt, maar griezelen doet Bas Soeters (46) uit Oosterhout wel op zijn eigen toilet. De Efteling-fan bouwde de attractie na in het kleinste kamertje, compleet met licht- en geluidseffecten. Al ging dat niet in een keer vlekkeloos. "Een maand werk viel in de pot, dus ik moest opnieuw beginnen."

Knipperende lichten, gotische bogen en zelfs de iconische muziek: toiletteren bij Bas zal nooit meer hetzelfde zijn. "Ik ben hier een jaar mee bezig geweest. Alleen dit kleine bijbeltje was al meer dan 4 uur werk", glundert Bas. Het project ging niet zonder slag of stoot. "Deze poort was losgekomen van de muur. Ik vond hem terug in de pot." Een maand werk moest dus pardoes opnieuw. "Heel zuur, maar je leert ervan", zegt de optimist. "Daarna maak je het beter en steviger." De Efteling-fan kreeg vorig jaar plannen om zijn toilet op te knappen, precies toen het Spookslot gesloopt werd. Bas' man kwam met het idee om het in Spookslot-stijl te doen. Het stel is al jaren fan van de Efteling. De sloop van de iconische attractie hakte er dan ook flink in. "Dat deed echt heel veel pijn. Ik vond het een heel gek idee dat ik het nooit meer kon zien. Ik wilde het gewoon zelf hebben", zo verklaart hij de opmerkelijke toiletkeuze.

"Het leek alsof het hier gesneeuwd had."

Ook het bouwmateriaal van deze mini-versie is hetzelfde als in de attractie: piepschuim. "Het leek wel alsof het hier gesneeuwd had, alles was wit", zo beschrijft Bas zijn huis tijdens het bouwproces. Met de hygiëne heeft Bas rekening gehouden. De zijkanten zijn gewone, makkelijk schoon te maken tegels. De decoraties zijn hoog en veilig te bewonderen en zijn beschermd met een laag vernis.

"Kippenvel als ik de bouw zie."

Het echte Spookslot werd vorig jaar gesloopt. "Ik kon niet eens bij het afscheid zijn vanwege een cursus. Hadden ze het maar gerenoveerd", zegt hij nog altijd teleurgesteld. De attractie uit 1978 moet plaatsmaken voor Dans Macabre. "Ik snap het helemaal. Ik krijg gewoon kippenvel als ik de bouw nu zie. Daar kan ik uren naar kijken." De perfectionist is nog niet helemaal tevreden. Zo wil hij nog een duiveltje en de drie rechters uit de show laten 3D-printen. Hij zoekt nog iemand die daar schetsen voor kan maken. Wat het volgende project wordt? "Ik wil heel de deur nog bekleden en de hal in Spookslot-stijl aankleden. Daarna is het klaar, maar kan ik misschien voor iemand anders aan de slag." En ondertussen geniet hij vast erg van zijn eigen Spookslot-paleisje. "Je moet opletten dat je niet te vaak naar de wc wil", lacht hij. Of iedereen welkom is? "Het ligt eraan wie het is. Misschien moet ik maar entree gaan vragen."

Deze bijbel met katheder was alleen al een maand werk (foto: Raymond Merkx).

De wc met lichteffecten (foto: Raymond Merkx).

De deur is al in stijl, maar wordt misschien helemaal bekleed (foto: Raymond Merkx).